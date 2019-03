Lastig besluit Stegeman: Stans wijkt tegen Twente voor Bakx

Trainer John Stegeman kiest daarmee voor avontuur van Bakx boven een extra slot op de deur met Stans. ,,Ik ga niet in op individuele spelers’’, aldus Stegeman. ,,Ik kies voor het beste team en dit zijn luxe-keuzes voor een trainer, maar die maak ik graag. Dat betekent dat we er als ploeg goed voor staan.’’

De tactische keuze van Stegeman is een dreun voor Stans, de reserve-aanvoerder is immers een potentiële basisspeler bij GA Eagles. Stegeman erkende dat het gesprek met Stans lastig was. ,,Maar dat lijkt me logisch…’’

De laatste maanden ontbrak er altijd wel iemand op het appèl vanwege een blessure of schorsing. Nu is de selectie nagenoeg volledig fit. Alleen de net weer fitte Giovanni Büttner ontbreekt nog. ,,Maar hij komt er ook weer aan. De selectie is weer groot.’’

Veldmate

Jeroen Veldmate keert in het hart van de verdediging terug bij Go Ahead. De aanvoerder stond vier weken aan de kant met een hamstringblessure. Zijn rentree gaat weer ten koste van Julius Bliek. Bruno Andrade krijgt voor de vierde wedstrijd op rij de kans als linksbuiten. Met de Braziliaan in de basisploeg verloor Go Ahead nog niet en pakte het 7 punten uit de laatste drie duels. ,,We gaan met dezelfde intenties het veld op als elke wedstrijd’’, aldus Stegeman. ,,Daar verandert een sterke tegenstander als FC Twente niets aan. Alleen weet ik ook wel dat we niet negentig minuten lang op de helft van FC Twente zullen spelen. Daar zijn ze te goed voor. Het wordt een “hell of a job” voor ons, maar het is toch gaaf om dit soort wedstrijden te spelen.’’

FC Twente

Met FC Twente komt zondag de koploper van de Keuken Kampioen Divisie op visite in de stijf uitverkochte Adelaarshorst. Het wordt een belanden duel, weet Stegeman die eerder met Go Ahead dankzij een treffer van Jaroslav Navrátil won in Enschede (0-1). Een derby is altijd bijzonder en kent andere wetten, weet Stegeman, die echter niets wil horen van extra druk. ,,De media maken het vaak groter allemaal, maar ik merk niets bijzonders aan mijn elftal. Moeten we nu opeens een paar stappen harder gaan lopen omdat het FC Twente is? Die extra’s moet je als speler altijd willen brengen.’’

De ranglijst is niet bepalend, vindt Stegeman, al zal de imponerende reeks van dertien duels zonder verlies FC Twente vertrouwen geven. ,,Het is een sterke ploeg met veel kwaliteit. Daar moeten wij ons tegen wapenen. Maar nee, ik ga niet opeens op tafel dansen omdat we wedstrijd tegen FC Twente spelen. Maar ik kijk er wel naar uit. Het is een topwedstrijd, die enorm leeft bij de supporters. Mooi om tegen dit soort topteams te spelen.’’