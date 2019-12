Late strafschop kost GA Eagles zege tegen De Graafschap

Slaagt Go Ahead Eagles er vanmiddag in de zevende overwinning van het seizoen bij te schrijven? Volg de laatste ontwikkelingen rond en tijdens het uitduel met De Graafschap in ons liveblog.

Go Ahead Eagles sleepte in de ‘oostelijke derby’ tegen De Graafschap een zwaarbevochten punt uit het vuur. De Deventenaren koesterden in de tweede helft lang een verrassende 0-1 voorsprong na een schitterende treffer van Elmo Lieftink. In de slotfase bezorgde Ralf Seuntjens De Graafschap vanaf elf meter de gelijkmaker: 1-1.

Na twee doelpunten als invaller in de laatste twee thuisduels – tegen FC Dordrecht en Roda JC – mocht Antoine Rabillard het eindelijk weer eens vanaf de eerste minuut laten zien centraal in de spits. De van een schorsing teruggekeerde Richard van der Venne startte ondanks lichte rugklachten in de aanloop naar de wedstrijd in Doetinchem ook gewoon bij Go Ahead Eagles. Alexander Bannink, tegen Roda (1-1) basisspeler, begon dus weer op de reservebank.

In de eerste 20 minuten was het vooral aftasten, af en toe een klein moment van dreiging, maar echt grote kansen vielen niet te noteren. De Graafschap had wat meer balbezit, maar dat was het dan ook. Pas na een klein halfuur kregen de beide keepers wat te doen. Hobie Verhulst kon een vrije trap van Mo Hamdaoui simpel vangen, zijn Doetinchemse collega pareerde een inzet van Van der Venne. Een poging van Jaroslav Navrátil eindigde in het zijnet. De grootste kans was voor Martijn Berden. Diens inzet ging rakelings naast de goal van De Graafschap. Jurjus stond aan de grond genageld. Verdedigend bleef Go Ahead Eagles vrij eenvoudig overeind. De zesde(!) 0-0 bij rust op rij kwam eigenlijk helemaal niet als een verrassing.

Clubtopscorer

De Graafschap drong meteen na de hervatting direct aan, maar het was Go Ahead Eagles dat eigenlijk uit het niets op 0-1 kwam. Martijn Berden ging er in de omschakeling vandoor. Diens voorzet werd nog door de Doetinchemse defensie gekraakt. De bal plofte daarna voor de voeten van Elmo Lieftink, die vanaf een meter of 25 buiten bereik van Jurjus heerlijk binnen schoot. De vijfde treffer al van de kale middenvelder, die zichzelf daarmee tot clubtopscorer promoveerde.

Na de 0-1 werd de druk van de thuisploeg wel steeds groter. Go Ahead Eagles legde zich vooral toe op verdedigen en deed dat ook met verve. Het centrale duo Jeroen Veldmate-Sam Beukema ruimde veel ballen en bij de doelpogingen van De Graafschap stond Verhulst op zijn post. De beste kans voor de thuisploeg was voor Ralf Seuntjens, die van dichtbij net naast de verkeerde kant van de paal mikte. Het slotoffensief van De Graafschap bestond vooral uit het ‘inpompen’ van hoge ballen, waarbij de Deventer defensie geen krimp gaf.

Strafschop

Tot de 80ste minuut. Scheidsrechter Bas Nijhuis wees ineens naar de strafschopstip nadat Verhulst – naar het oordeel van de leidsman – te wild was ingekomen op Daryl van Mieghem. Seuntjens schoot de strafschop onhoudbaar binnen. Vlak daarna kreeg Van der Venne nog een enorme kans om Go Ahead Eagles weer op voorsprong te schieten. Hij stuitte van dichtbij op de voeten van Jurjus.

De ongeslagen reeks van Go Ahead Eagles werd zodoende verlengd tot veertien. De Deventenaren lieten wel de kans liggen om naar plek zes te klimmen in de Keuken Kampioen Divisie. Nu blijft het gat met De Graafschap - dat tweede staat - zeven punten in het voordeel van de Doetinchemmers. Koploper Cambuur lijkt met twaalf punten meer dan Go Ahead Eagles helemaal buiten bereik.

De Graafschap – Go Ahead Eagles 1-1 (0-0). 48. Elmo Lieftink 0-1, 83. Ralf Seuntjens 1-1 (strafschop). Scheidsrechter: Nijhuis. Toeschouwers: 11.000. Gele kaart: Verhulst, Veldmate (Go Ahead Eagles), Tutuarima (De Graafschap).

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Veldmate, Beukema, Brito; Lieftink, Corboz, Van der Venne; Berden (81. Edqvist), Rabillard (89. Ngombo), Navrátil.

• Richard van der Venne is beschikbaar voor GA Eagles. De aanvallende middenvelder start in de basis bij de Deventer ploeg.

• De Graafschap moet het zeer waarschijnlijk stellen zonder Gregor Breinburg. De controlerende middenvelder kreeg na de vrijdagtraining last van de rug. Frank Olijve zal hem vervangen tegen GA Eagles.

• De Graafschap is al vijf reguliere competitieduels op rij ongeslagen tegen de Deventenaren. De laatste zege van GA Eagles in Doetinchem dateert uit 2006 toen Melchior Schoenmakers met de enige treffer voor de 0-1 winst zorgde.

• De laatste thuisnederlaag van De Graafschap in de eerste divisie dateert van maart 2018: 2-4 tegen Jong Ajax.

• GA Eagles verloor op vrijdag 30 augustus voor het laatst. FC Eindhoven won toen met 2-1 in eigen huis. Sindsdien is de ploeg al dertien duels op rij ongeslagen.

• GA Eagles behaalde samen met Jong FC Utrecht de minste zeges dit seizoen van alle clubs in de top tien in de Keuken Kampioen Divisie.

• Arbiter Bas Nijhuis heeft vanaf 14.30 uur de leiding op de Vijverberg.

Opstelling De Graafschap: Jurjus; Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Olijve, Vet, Van den Boomen; Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.