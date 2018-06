Leen den Boer nieuwe video-analist van GA Eagles

De Deventer club heeft daarvoor Leen den Boer gestrikt. Hij komt over van Almere City, waar hij vorig seizoen nog samenwerkte met Marco Heering, de huidige assistent-trainer van GA Eagles. Den Boer is woonachtig in Zeewolde en is in het bezit van het TCII-trainersdiploma. Hij was twee seizoenen in dienst bij Almere City.