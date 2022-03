Legende als talisman in zeldzame week: Gerrit Niehaus schoot Go Ahead in 1965 naar enige bekerfinale

reactie GA Eag­les-rechtsback Mats Deijl heeft Antony in de zak: ‘Iedereen weet hoe goed hij is’

Op woensdagavond zag hij Antony nog op tv acteren in de Champions League tegen Benfica, zondag stond Mats Deijl zelf tegenover de begenadigde buitenspeler van Ajax. En zoals Go Ahead Eagles Ajax pijn deed (2-1), zo had de linksback in Deventer dienst de Braziliaan in zijn zak zitten. ,,Dit is de mooiste van het seizoen natuurlijk, ja.’’

