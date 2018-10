Lelieveld en Bakx uitblinkers bij soevereine koploper

Een goed getimed blok en een dieptepass op maat van Lelieveld, en vervolgens de koelbloedige afronding van Bakx. Dat gaf uiteindelijk de doorslag in het uitverkochte Yanmar Stadion. Maar de twee uitblinkers lieten nog meer moois zien, resulterend in het fraaie rapportcijfer 8 voor beiden.

De rechtsback van de Deventer ploeg kwam - zeker voor rust - veelvuldig mee op en was verdedigend niet op foutjes te betrappen. Rechtsbuiten Jaroslav Navrátil drukte in aanvallend opzicht minder zijn stempel dan in de voorgaande weken, waardoor Lelieveld wat meer initiatief nam aan de bal. ,,Het leek wel alsof ik in de eerste helft rechtsbuiten was en ‘Jaro’ rechtsback", concludeerde Lelieveld na afloop gevat.