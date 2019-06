Lenteschoonmaak voorbij, nu kan Bosvelt inrichten bij GA Eagles

Een fikse uitdaging voor Bosvelt en de clubeigenaren Hans de Vroome en Alex Kroes, de nieuwe grootaandeelhouder die sinds vorige week aan de (financiële) touwtjes trekt. Het beleid van Kroes bij GA Eagles is gestoeld op drie belangrijke bouwstenen: op termijn een groter stadion, een stevig fundament onder de jeugdopleiding en een uitgekiend transferbeleid.

Vooral dat laatste aspect is van belang voor de gewezen spelersmakelaar uit Huizen. Kroes onderkent immers ook dat GA Eagles op het veld de laatste jaren kapitaal ontbeert. In het rampseizoen 2017/2018 was de selectie peperduur, maar kwalitatief ondermaats. Afgelopen voetbaljaargang werd geïnvesteerd in ervaren spelers die de club weer terug moesten brengen naar de subtop. Met mannen als Jeroen Veldmate, Jeff Stans, Istvan Bakx en Paco van Moorsel slaagde Go Ahead daarin, maar vermogen vertegenwoordigen de dertigers niet meer.