Leon de Kogel in emotionele achtbaan op weg naar benefietduel

Slechts zelden voelde hij de spanning die zich nu een weg baant door zijn gestel. Nimmer was er die imposante zucht naar een voetbalwedstrijd. Niet bij zijn doeltreffende Utrechtse debuut in 2011, niet toen er sportief zó veel op het spel stond in de nacompetitiefinale 2016 in Doetinchem. In de aanloop naar de ontmoeting tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles van vanavond gieren de zenuwen wél door het lichaam van Leon de Kogel, dat de laatste maanden toch al zo zwaar op de proef werd gesteld na het gewraakte ongeluk op Malta. ,,Maar wat ik nu voel is mooi.’’