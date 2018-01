Leon de Kogel kiest voor gezin en laat Vietnam links liggen

Na een reis om de wereld in zes dagen is Leon de Kogel terug bij Go Ahead Eagles. Vietnam en Schotland openden de grenzen voor de rijzige aanvaller, maar Deventer blijft – voorlopig – zijn thuishaven.

De Kogel kreeg tijdens het kerstreces een prima aanbieding van Thanh Hóa Football Club, de nummer twee van afgelopen seizoen in Vietnam. Vorige week vrijdag stapte de 26-jarige spits samen met zijn vader in het vliegtuig naar Azië. ,,Een reis van 22 uur’’, aldus De Kogel, die een dag later al meetrainde met de deelnemer aan de Aziatische Champions League. ,,Met de club was weinig mis. Sportief lag er een mooie uitdaging en ook de faciliteiten waren in orde.’’

Andere wereld

De Kogel was niet onder de indruk van Thanh Hóa, een provinciehoofdstad met ruim honderdduizend inwoners in het zuiden van het Aziatische land. ,,De faciliteiten die ik zocht waren er niet allemaal. Een internationale school was er bijvoorbeeld niet. Het is een compleet andere wereld...’’

Ziekenhuis

De Kogel was van zins met zijn gezin af te reizen naar Vietnam. ,,Samen met mijn vrouw heb ik twee kinderen, drie jaar en tien maanden. Als ik zou gaan, moesten zij ook mee. Ik kan geen jaar zonder hen, maar een toekomst voor ons vieren in Vietnam zag ik ook niet voor me. Met onze jongste hebben we de nodige medische problemen achter ons. Een acceptabel ziekenhuis lag echter op 3,5 uur afstand in hoofdstad Hanoi. Al met al durfde ik de stap niet aan.’’

Schotland