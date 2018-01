Leon de Kogel tekent bij Cornella

Keurig rapport GA Eagles na hartverwarmend duel

20 januari Opgetogen, uitbundig en vol bravoure stapten de spelers van Go Ahead Eagles vrijdagavond de catacomben van de Adelaarshorst binnen. Voor het eerst in 84 dagen gingen de handen weer eens omhoog; voor het eerst sinds eind oktober was er ruimte voor de lach na een verrassend aanstekelijk en winnend optreden tegen MVV (3-1). Het levert een keurig rapport op voor de heren voetballers.