Leon Vlemmings ligt eruit als trainer van Go Ahead Eagles

Overgoor bereikt dieptepunt met armetierig Go Ahead Eagles

2 december Sjoerd Overgoor wist vrijdagavond even niet meer hoe hij het had. De 3-0 nederlaag van zijn Go Ahead Eagles bij FC Den Bosch had de routinier diep geraakt. ,,Ik heb bij deze club wel meer dieptepunten meegemaakt, maar we zijn nu wel heel ver weggezonken.’’