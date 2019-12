Lezers kiezen: Lieftink op alle fronten de beste bij GA Eagles

De saunabonnen voor Thermen Bussloo kunnen het complete keukenkastje in huize Lieftink vullen. De middenvelder van Go Ahead Eagles is dit seizoen na thuiswedstrijden een van de vaste gasten aan de zijlijn als hij door de eigen fans maar weer eens is verkozen tot man van de wedstrijd. Dus zijn vrienden en familie van Elmo Lieftink trouwe bezoekers van het welnessresort van de hoofdsponsor. ,,Ik geef ze maar weg’’, lacht de geboren Deventenaar.

Kompas

De 25-jarige veldkapitein is dit seizoen het kompas waarop GA Eagles door de eerste divisie vaart en halverwege de competitie de beste speler in Deventer dienst. ,,Daar ben ik wel trots op’’, bekent Lieftink, die op de website van de Stentor óók door de supporters van GA Eagles werd uitverkoren. Bijna de helft van de 1460 stemmers in de verkiezing koos voor Lieftink (706 stemmen); Sam Beukema volgde met 18% van de stemmen (269) op grote afstand. De Belgische rechtsback Jenthe Mertens eindigde bij de fans op de derde plaats met 136 stemmen. ,,Twee jonge jongens, allebei ambitieus en een geweldige ontwikkeling doormakend’’, oordeelt Lieftink complimenteus.

Hoogtepunt

De controleur van GA Eagles kwam afgelopen zomer over van Willem II, is de baas op het veld en is halverwege clubtopscorer met zes doelpunten. ,,Het gaat lekker dit seizoen. Ik voel me prettig en we hebben een ploeg die goed in elkaar steekt’’, zegt Lieftink. ,,Mijn hoogtepunt? In de competitie vond ik ons écht goed tegen NAC. Zoals ook De Graafschap een prima wedstrijd was. Maar de bekerwedstrijd bij FC Twente steek er wel bovenuit. Die vergeten we niet zo heel snel meer, denk ik.’’