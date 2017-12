Lichtpuntjes? Ook Hendriks ziet ze niet

Go Ahead probeerde het tegen FC Den Bosch over een andere boeg, na de povere vertoning van afgelopen maandag tegen Jong FC Utrecht (0-0). Met een 4-2-3-1-formatie, in plaats van 4-4-2. Ook dit leverde Go Ahead echter niet het succes op waar het al zo lang naar snakt. Lichtpuntjes? Ook Hendriks had ze niet gezien. ,,Nee, het was heel slecht. Het is ongelooflijk hoeveel kansen we voor rust al weggaven vanavond. We kregen geen enkele druk op de bal. Dan wordt het ook lastig om kansen te creëren en als spits in de wedstrijd te komen.”