Lidberg langer in Deventer? Go Ahead Eagles ziet dat wel zitten

Go Ahead Eagles wil de optie in het contract van spits Isac Lidberg lichten. Gesprekken over de toekomst moeten nog plaatsvinden, maar de club wil maar wat graag dat de aanvaller nog een jaar langer in Deventer blijft.

De 24-jarige Zweed streek in 2021 neer in de Adelaarshorst en tekende destijds een contract tot medio 2023 plus een optie voor nog een jaar. Al snel bemachtigde Lidberg daarna een basisplaats, maar onomstreden was hij nooit. Afgelopen seizoen kwam de spits tot 32 wedstrijden in de eredivisie, waarin hij vier goals maakte en twee assists gaf.

Dit seizoen zitten de prestaties van Lidberg, zeker de voorbije weken, in de lift. Zo gaf hij tegen NEC de assist op de winnende goal van Finn Stokkers, tegen Sparta was hij als aanspeelpunt belangrijk rond de treffer van diezelfde Stokkers en tegen FC Twente was hij goed voor de 2-0.

Voor 1 april witte rook

Als het aan Go Ahead Eagles ligt, is Lidberg ook komend seizoen de spits in Deventer. De club laat weten dat naar alle waarschijnlijkheid de optie wordt gelicht, maar dat er nog wel over gesproken moet worden met de Zweed. Dat gesprek kan niet te lang op zich laten wachten, omdat het lichten van de optie voor 1 april moet gebeuren.