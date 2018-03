Liefst 49 spelers dienden zowel Go Ahead Eagles als De Graafschap

Hendriks is fit; Beltrame op ‘tien’ bij Go Ahead Eagles

13:11 Er stond donderdag nog een klein vraagteken achter zijn naam. Maar Go Ahead Eagles-spits Sam Hendriks kan gewoon meespelen in het duel met De Graafschap, de club uit zijn woonplaats Doetinchem. De topscorer van de Deventer ploeg maakte vandaag een scherpe indruk op de afsluitende training in Diepenveen.