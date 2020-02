Lieftink baalt van dramatisch GA Eagles: ‘Play-offs hoogst haalbare’

Geen blessure­zor­gen GA Eagles: Navrátil en Ahannach fit voor MVV

14 februari Go Ahead Eagles is zonder al te veel fysieke schade uit de verloren kwartfinale van de KNVB-beker tegen FC Utrecht (1-4) gekomen. Jaroslav Navrátil en Soufyan Ahannach waren fysieke zorgenkindjes, maar het duo is zondag gewoon inzetbaar tegen MVV.