Lieftink is terug van vakantie en tekent contract bij GA Eagles

De overgang was in mei al mondeling beklonken, liet Lieftink destijds weten. Maar Go Ahead hield de boot toen nog af om onrust rond de play-offs te voorkomen. Na zijn vakantie heeft Lieftink, wiens familie in Deventer woont, nu alsnog zijn handtekening gezet.

,,Het voelt wel als een soort van thuiskomen”, liet Lieftink in een eerste reactie weten op de clubsite. De oud-Willem ll’er hoefde dan ook niet heel lang na te denken toen Gop Ahead zich meldde. ,,Twee seizoenen geleden draaide ik een goed jaar in Tilburg, was ik basisspeler. Helaas moet ik stellen dat afgelopen seizoen uitdraaide op een teleurstelling. Ik kwam niet veel aan spelen toe en wilde graag een andere stap zetten om speelminuten te maken. Dat Go Ahead Eagles zich dan meldde, de club van mijn geboortestad, was extra tof.”

