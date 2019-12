Lieftink scoort opnieuw voor GA Eagles, maar kan er amper van genieten

ReactieElmo Lieftink wilde gistermiddag niets weten van blijdschap om het behaalde punt bij De Graafschap. De kale middenvelder vond juist dat Go Ahead Eagles twee punten had verloren op De Vijverberg.

Lang koesterde Go Ahead Eagles dankzij Lieftink in Doetinchem een 0-1 voorsprong. Zijn vijfde competitiedoelpunt alweer, waarmee hij nu alleen clubtopscorer is. Veel vreugde bracht het Lieftink gistermiddag niet. Hij baalde vooral dat Go Ahead Eagles – net zoals eerder uit tegen NAC Breda – weer een overwinning zag glippen vanwege een strafschop. ,,De teleurstelling overheerst’’, sprak de middenvelder direct na de wedstrijd.

De situatie met de penalty had hij toen nog niet terug gezien, maar gevoelsmatig vond hij het incident met Hobie Verhulst en Daryl van Mieghem zwaar bestraft door arbiter Bas Nijhuis. Lieftink: ,,Je weet dat De Graafschap gaat drukken, maar hij liet alles doorspelen. En bij dat moment geeft ’ie dan een penalty... Dat is wel heel zuur. Ook omdat het moment met Antoine (Rabillard, red.) in de eerste helft niet werd bestraft.’’

Veel strijd

Lieftink heerste bij Go Ahead Eagles weer eens op het middenveld en bekroonde een sterke wedstrijd met een heerlijk doelpunt. Vlak na rust schoot hij de bal vanaf een meter of 25 achter een verbouwereerde Hidde Jurjus. ,,Het was een fifty-fiftyduel met Branco van den Boomen. Ik controleerde bal en schoot ’m goed in. Ja, er zat wel een beetje geluk bij. De wedstrijd was verder heel rommelig. Veel strijd en veel fysieke duels. Dat wisten we, en daar hadden we ons op ingesteld. Verdedigend stonden we heel goed. Dat is positief en ik ben ook trots op wat het team heeft laten zien.’’