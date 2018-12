Lindhout fluit topper tussen GA Eagles en FC Den Bosch

Jong GA Eagles struikelt over laatste horde na horror­start

10 december Jong Go Ahead Eagles is er maandagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de promotiepoule van de Reservecompetitie. Jong NEC bleek in Nijmegen na een qua score bizar verlopen wedstrijd net te sterk voor de troepen van trainer Kick Maatman: 4-3.