Lindhout heeft touwtjes in handen als arbiter bij duel NAC-GA Eagles

De 32-jarige arbiter uit Voorhout wordt in het Rat Verleghstadion in Breda bijgestaan door zijn assistenten Nicky Siebert en Don Frijn. Lindhout floot afgelopen seizoen drie wedstrijden van GA Eagles, geen enkele keer verloor het Deventer ensemble. In de Adelaarshorst was Lindhout actief in de duels met Cambuur (2-0) en FC Den Bosch (0-0). Ook floot hij het heenduel tegen RKC Waalwijk in de finale van de play-offs (0-0).