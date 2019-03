LIVE | Aardige openingsfase van GA Eagles in Helmond

STIFTEN Stiften met Jan Groeneweg: ‘Betere kopper dan Cees en via Indonesië naar contract in Japan’

14 maart Hij stond met twee doelpunten aan de basis van de bekerfinale van Helmond Sport in 1985. Een met 0-1 verloren finale tegen FC Utrecht die Jan Groeneweg zelf nooit zou spelen. Het was het laatste voetbalkunstje van de spits uit Deventer, die uitkwam voor PEC Zwolle maar bij Go Ahead Eagles zijn mooiste tijd beleefde. ,,Van Kooten zei het zelf: ik was een betere kopper dan de legendarische Cees’’, zegt de 66-jarige Groeneweg in Stiften, de videorubriek van De Stentor.