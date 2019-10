LIVE | Aftastende openingsfase bij Almere City-GA Eagles

GA Eagles O15 slaat belangrij­ke slag in eerste divisie

12 oktober Trainer Tristan Berghuis kijkt met een tevreden gevoel terug op het weekeinde. Go Ahead Eagles O15 won in Zoetermeer met 0-1 bij directe concurrent DSO en gaat ruim aan kop in de eerste divisie. De oudste jeugd van GA Eagles kwam met de schrik vrij in Amstelveen.