LIVE: Bal rolt in de Arena, GA Eagles tegen Ajax op zoek naar een wonder

• In Amsterdam was Ajax in alle eredivisieduels de baas in eigen huis. Deze serie van 31 opeenvolgende thuiszeges zijn een record in de Eredivisie van een club tegen een specifieke tegenstander.

• Bas Kuipers is de enige veldspeler van Go Ahead die dit seizoen nog geen minuut miste in de Eredivisie. De in Amsterdam geboren Kuipers speelde 13 jaar in de opleiding van Ajax (2001-2014). Tot een debuut in Ajax 1 kwam het nooit, het bleef bij 26 duels voor Jong Ajax in de Eerste Divisie (2013/2014).