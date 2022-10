LIVE | Brilstand nog op het scorebord in de rust bij schaakwedstrijd tussen GAE en Cambuur

Cambuur is ‘de baas’ in onderlinge duels, maar de laatste dreun was van GA Eagles

Go Ahead Eagles heeft in de onderlinge ontmoetingen met SC Cambuur bepaald geen positieve balans. De Deventer eredivisionist won in tien duels maar twee keer, beide malen met 3-0 in eigen huis, terwijl het drie keer gelijk werd. De Friezen waren dus in de helft van de gevallen de baas.

