LIVE: Cordoba maakt basisdebuut bij GA Eagles, dat jaagt op stunt tegen PSV

LIVEBLOGGo Ahead Eagles en PSV treffen elkaar vanavond (aftrap 18.45 uur) voor de 63e keer in het betaalde voetbal. De 24-voudig landskampioen overlegt een uitstekende balans tegen de Deventenaren, die als eende lievelingstegenstamders wordt bestempeld in Eindhoven.

WEDSTRIJDFEITEN

• In totaal speelden GA Eagles en PSV 62 keer tegen elkaar in de Eredivisie. PSV won 40 keer, GA Eagles 12 keer.

• Go Ahead Eagles won slechts 1 van zijn laatste 29 Eredivisie-duels met PSV (W1-G2-V26), een 2-1 thuisoverwinning op 19 november 1983.

• PSV won 20 van zijn laatste 21 Eredivisie-duels met Go Ahead Eagles. In deze reeks voorkwam de ploeg uit Deventer alleen op 19 februari 1995 in de eigen Adelaarshorst een nederlaag tegen de Eindhovenaren: 1-1. Edward Linskens scoorde voor PSV. Harry Decheiver was trefzeker voor de thuisploeg.

• Deze ploegen stonden op 11 maart 2017 voor het laatst tegenover elkaar in de Eredivisie. PSV won die dag in Deventer met 1-3. Siem de Jong Luuk de Jong en Andrés Guardado scoorden voor de gasten uit Eindhoven. Elvis Manu was trefzeker voor Go Ahead.

• Go Ahead won elk van zijn laatste 2 thuiswedstrijden in de Eredivisie, 2-0 tegen Sparta en 1-0 tegen PEC Zwolle.

• De laatste keer dat Go Ahead de nul hield in 3 opeenvolgende thuisduels in de Eredivisie was in oktober-november 1993.

• Go Ahead won 2 van zijn laatste 55 Eredivisie-duels tegen de traditionele top-3 (W2-G9-V44): 0-1 tegen Feyenoord in 2015 en 1-0 tegen Feyenoord in 2016.

• Giannis Botos is de clubtopscorer van Go Ahead in dit Eredivisie-seizoen met 2 goals. Hij scoorde in elk van de laatste 2 thuisduels van de club in de Eredivisie. Botos kan de eerste speler worden sinds Jarchinio Antonia die in minimaal 3 opeenvolgende thuiswedstrijden in de Eredivisie van Go Ahead trefzeker is.

• Philippe Rommens maakte 2 goals in 52 duels voor Jong PSV in de Eerste Divisie tussen 2014 en 2018. Martijn Berden debuteerde in het betaald voetbal namens Jong PSV. Zijn enige competitieduel voor de club was een 0-3 nederlaag tegen Sparta in de Eerste Divisie in 2015.

• Scheidsrechter Nijhuis heeft de leiding in stadion De Adelaarshorst.

• Aftrap woensdag 18.45 uur.

