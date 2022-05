LIVE | Dapper GA Eagles op achterstand tegen Feyenoord, play-offs verder uit zicht

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Go Ahead Eagles krijgt woensdagavond tegen Feyenoord een vierde en laatste kans in de jacht op de achtste plaats in de eredivisie. De kater van de gemiste kansen tegen Fortuna Sittard, Vitesse en NEC wil de ploeg van trainer Kees van Wonderen in De Adelaarshorst wegspoelen.

GA Eagles kent geen verrassingen in de basisploeg. De formatie die afgelopen zondag met 1-0 verloor bij NEC mag het ook tegen Feyenoord proberen. Giannis Botos keert na zijn blessure terug in de selectie. Bij Feyenoord ontbraken nogal wat vaste basisspelers, zoals de geschorste Tyrell Malacia. Een aantal andere spelers, onder wie Cyriel Dessers, Guus Til en Orkun Kokcu, kreeg rust van coach Arne Slot en begon op de bank.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en Feyenoord in Deventer 31 keer tegen elkaar. De Rotterdammers wonnen 15 keer, GA Eagles was 7 keer de sterkste.

• In Rotterdam verloor Go Ahead eerder dit seizoen met 2-0 (twee keer Bryan Linssen).

• Go Ahead Eagles won zijn laatste thuisduel met Feyenoord in de Eredivisie met 1-0 op 6 november 2016 (doelpunt Jarchinio Antonia).

• De enige keer dat GA Eagles 2 opeenvolgende thuiswedstrijden tegen Feyenoord won in de Eredivisie, was in maart en september 1978 (2-1 in beide duels).

• In alle competities won Feyenoord deze eeuw slechts 1 van zijn 5 uitduels bij Go Ahead (W1-G1-V3). In 2011 (2-1) en 2014 (2-0) werd Feyenoord in de beker uitgeschakeld in De Adelaarshorst.

• Go Ahead won 10 van zijn 32 Eredivisie-duels dit seizoen (W10-G6-V16). Het laatste Eredivisie-seizoen waarin de club ten minste 11 zeges behaalde was 1985/1986 (13).

• Go Ahead won eerder dit Eredivisie-seizoen thuis met 2-1 van Ajax. De laatste keer dat een promovendus in een seizoen thuis van zowel Ajax als Feyenoord won is 60 jaar geleden: De Volewijckers in 1961/1962.

• Inigo Cordoba is met 9 goals clubtopscorer van Go Ahead dit Eredivisie-seizoen.

• Dit duel is de 52e wedstrijd van Feyenoord in alle competities dit seizoen, een clubrecord sinds de invoering van het betaald voetbal. Het oude record stamde uit 2001/2002 (51 duels).

• Scheidsrechter Makkelie heeft de leiding in De Adelaarshorst.

• Aftrap woensdag 20.00 uur.