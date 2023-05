LIVE | Duel tussen GA Eagles en FC Groningen nog altijd in evenwicht, Sow en Llansana vallen in bij thuisploeg

Mats blijft Mats, ook als hij bij GA Eagles een band om zijn arm heeft: ‘Ik ben niet ineens iemand anders’

De blessure die aanvoerder Bas Kuipers in januari oploopt, komt bij Go Ahead Eagles hard aan. Hij is er voor langere tijd uit, dus gaat de band om de arm van een ander. Die eer is weggelegd voor Mats Deijl, rechtsback van beroep.