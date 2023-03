LIVE | Edvardsen en Oppegard in de basis bij GA Eagles, dat om 20.45 uur aftrapt tegen RKC

Met RKC Waalwijk treft Go Ahead Eagles vrijdagavond in De Adelaarshorst een tegenstander die in vorm is. Door de sneeuwval was er lange tijd onduidelijkheid of het duel door kon gaan, maar er lijkt nu om 20.45 uur toch afgetrapt te gaan worden.