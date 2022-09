LIVE | Edvardsen is opnieuw trefzeker en verdubbelt voorsprong Go Ahead

Het was een bevrijdende overwinning voor Go Ahead Eagles vorige week. Na vijf nederlagen op rij werd tegen FC Volendam de eerste zwaarbevochten driepunter in de wacht gesleept (2-3). Door de overwinning van Fortuna Sittard gisteren, staat de ploeg van René Hake echter wel weer laatste in de Eredivisie. Een eerste resultaat van het seizoen in de Adelaarshorst tegen FC Emmen is dan ook meer dan welkom. Volg de kelderkraker hier live!