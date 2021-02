LIVE | Eerste kansen voor GA Eagles in duel met FC Eindhoven

Keeper Michaelis van Go Ahead Eagles neemt liefdevol afscheid van zoontje Jax: ‘We gaan je schaterla­chies zo onwijs missen’

2 februari Keeper Mitchel Michaelis van Go Ahead Eagles neemt op zijn instagram-account met liefdevolle foto’s afscheid van zijn overleden zoontje Jax. ‘We gaan je schaterlachies zo onwijs missen’, schrijft de doelman, die samen met zijn vriendin Jenn in het weekeinde afscheid moest nemen van zijn zoon, die op 23 juli geboren werd. Jax had een ernstige stofwisselingsziekte.