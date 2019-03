Live | Enorme ketser van Verhulst is streep door de rekening voor Go Ahead

VIDEO Istvan Bakx geniet bij GA Eagles en wil contract verlengen

22 maart Istvan Bakx keert zondag terug in de basis bij Go Ahead Eagles, dat het in een stijf uitverkochte Adelaarshorst opneemt tegen koploper FC Twente. De topper in de eerste divisie is de opmaat naar de week waarin de 33-jarige routinier zijn contract hoopt te verlengen in Deventer.