LIVE | Excelsior op gelijke hoogte tegen GA Eagles

Volwassen

Excelsior heeft negen punten na vier duels, drie meer dan Go Ahead, dat gewaarschuwd is. ,,Ze hebben een goeie ploeg’’, liet GA Eagles-trainer Jack de Gier in de aanloop al weten. ,,Maar ook eentje die moeite heeft om wedstrijden te winnen. Ze hebben de kwaliteit om te scoren op de juiste momenten. In die zin hebben wij drie punten te weinig, vind ik. Als wij in Eindhoven hadden gescoord, dan hadden we gewonnen. Excelsior is in die zin wellicht net wat volwassener dan wij.’’