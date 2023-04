LIVE | Fontán, Fernandes en Llansana starten bij GA Eagles tegen Vitesse, waar Oppegard ontbreekt

Publiek de grote verliezer na afgelast duel GA Eagles: ‘Gaat nergens over’

Het onbegrip is groot als de spelers van Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk vrijdag na de warming-up terugkomen om de fans te bedanken. De wedstrijd wordt door sneeuwval afgelast, de supporters druipen teleurgesteld af. ,,Dit gaat nergens over", stelt aanvoerder Mats Deijl.