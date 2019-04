LIVE | GA Eagles al zeven thuisduels op rij ongeslagen tegen beloften

Dat moet historisch gezien lukken. De laatste zeven wedstrijden tegen de beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie werden in eigen huis niet verloren door Go Ahead. De laatste nederlaag was tegen Jong PSV, in januari 2016. Trainer John Stegeman begint met Jaroslav Navrátil (die ruim twee weken aan de kant stond met een hamstringblessure) in de basis. Zoals ook Richard van der Venne na zijn voetkwetsuur weer mag starten.