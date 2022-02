LIVE: GA Eagles begonnen aan zware klus tegen goed draaiend AZ

Go Ahead Eagles en AZ treffen elkaar vanmiddag (vanaf 12.15 uur) voor de 54e keer in het betaalde voetbal. Beide clubs koesteren het warme gevoel van een plek in de halve finale van de KNVB-beker, waarvoor zowel AZ en GA Eagles zich plaatsen.

Bij GA Eagles krijgen Mats Deijl, Cuco Martina en Jay Idzes weer een plek in de basis. De Duitser Gerrit Nauber is nog niet fit genoeg bevonden om in de basis te starten tegen AZ. Dat geldt ook voor Evert Linthorst en Ragnar Oratmangoen. De laatste is niet wedstrijdfit na de fysiek zware bekerwedstrijd van donderdag tegen NEC.

Van Wonderen valt tegen AZ vrijwel zeker weer terug op wat meer defensieve zekerheid van een extra vijfde verdediger.

Opstelling GA Eagles: Noppert; Deijl, Martina, Idzes, Kramer, Kuipers; Rommens, Brouwers, Botos; Cordoba, Lidberg.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en AZ 53 keer tegen elkaar in de eredivisie. AZ won 22 keer, GA Eagles 15 keer.

• AZ verloor slechts 1 van zijn laatste 12 eredivisie-duels met Go Ahead Eagles (W7-G4-V1), een 2-1 nederlaag in Deventer op 8 februari 2014.

• AZ scoorde in de laatste 16 eredivisie-duels met Go Ahead, sinds een 0-0 gelijkspel op 23 oktober 1982.

• AZ won eerder dit Eredivisie-seizoen op 26 september met liefst 5-0 van Go Ahead in Alkmaar.

• Go Ahead Eagles won geen van zijn laatste 7 eredivisie-duels (W0-G2-V5), sinds een 0-1 overwinning bij Willem II op 27 november.

• Go Ahead Eagles verloor zijn laatste 4 thuiswedstrijden in de Eredivisie. De voorgaande keer dat de Eagles 5 thuisduels op rij in een Eredivisie-seizoen verloren was in 2016/2017: nederlagen in hun laatste 6 thuiswedstrijden.

• AZ is al 10 Eredivisie-wedstrijden op rij ongeslagen (W7-G3-V0). • De laatste nederlaag van AZ in de Eredivisie dateert van 7 november: 1-0 bij Feyenoord.

• Inigo Cordoba is met 6 goals clubtopscorer van Go Ahead dit Eredivisie-seizoen. Cordoba scoorde 5 keer in zijn eerste 8 Eredivisie-duels en vervolgens 1 keer in zijn daaropvolgende 9 Eredivisie-duels.

• Jesper Karlsson is dit seizoen de clubtopscorer van AZ in de Eredivisie met 9 treffers. Vorig seizoen maakte hij 11 Eredivisie-goals in 32 duels.

• Giannis Botos scoorde dit eredivisie-seizoen 2 keer met zijn hoofd. De laatste Eagles-speler die in een Eredivisie-campagne meer kopgoals maakte, was Bart Vriends in 2014/2015 (3).

• Scheidsrechter Nagtegaal heeft de leiding in stadion Adelaarshorst.

• Aftrap zondag 12.15 uur.