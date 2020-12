LIVE | GA Eagles dicteert beginfase van bekerduel met Cambuur

LIVEBLOGGo Ahead Eagles staat vanavond in Leeuwarden voor de loodzware taak zich te plaatsen voor de achtste finales van de KNVB-beker. De Deventer ploeg heeft de minste tegendoelpunten dit seizoen in de eerste divisie en stuit op Cambuur, de meest scorende formatie. Houdt GA Eagles stand?

Wedstrijdfeiten:

• GA Eagles en Cambuur troffen elkaar deze eeuw nog niet in bekerverband.

• De enige keer dat beide ploegen op elkaar stuitten in de KNVB-beker was in de tussenronde op 14 november 1990: Go Ahead won destijds in Leeuwarden met 1-2.

• Van de laatste 12 duels in Leeuwarden tegen Cambuur wist GA Eagles slechts een keertje te winnen. Dat was wel de laatste wedstrijd, afgelopen september: 0-2 na treffers van Van Hoeven en Veldmate.

• GA Eagles kan voor het tweede jaar op rij de achtste finales van de KNVB-beker halen.

• Cambuur haalde in drie van de laatste zes seizoenen minimaal de kwartfinales van de KNVB Beker, in 2016/17 kende de club de beste bekercampagne en werd het in de halve finales uitgeschakeld door AZ.

• Go Ahead Eagles haalde één keer de finale, in het seizoen 1964/65 was Feyenoord met 1-0 te sterk.

• Cambuur kwam tot scoren in de laatste veertien wedstrijden in alle competities (45 goals in totaal, gemiddeld 3,2 per duel), de laatste ploeg die ze van scoren hield is Go Ahead Eagles (0-2, 11 september).

• GA Eagles is een van de minst scorende ploegen in de eerste divisie met 17 doelpunten (1,06 gemiddeld per duel).

• GA Eagles behield al acht keer de nul in een uitwedstrijd. Dat is beter dan elke andere betaald voetbalclub in Nederland.

• GA Eagles is nog ongeslagen op kunstgras dit seizoen: bij Cambuur, MVV, Telstar en Helmond Sport werd gewonnen.

• Scheidsrechter Oostrom heeft de leiding.

• Aftrap donderdag, 18.45 uur.