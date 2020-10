LIVE | GA Eagles dringt aan en verkleint achterstand tegen NEC

GA Eagles begint met twee verrassingen in de basisopstelling. Waar Frank Ross en Wout Droste rust krijgen, ook met het oog op de bekerwedstrijd van maandag tegen NAC, beginnen Julliani Eersteling en Erkan Eyibil in de basisploeg. Voor Eersteling komt er daarmee een extra kroon op de toch al bijzondere week. Maandag tekende hij een contract voor de komende drie jaar bij GA Eagles.

• GA Eagles verloor één keer in Nijmegen in de laatste zes ontmoetingen.

• In totaal won GA Eagles zes keer in Nijmegen, NEC was zelf 9 keer de sterkste in de 28 duels in eigen huis.