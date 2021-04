LIVE | GA Eagles en De Graafschap nog volledig in evenwicht op Vijverberg

DONE DEAL: Sam Beukema uit Deventer ruilt GA Eagles in voor topclub AZ: ‘Trots op deze stap‘

31 maart De kogel is door de kerk. Sam Beukema speelt vanaf komend seizoen in de top van de eredivisie bij AZ. Daarmee komt er twaalf jaar na zijn entree bij Go Ahead Eagles een einde aan zijn sportieve leven in De Adelaarshorst.