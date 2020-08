LIVE: GA Eagles en Dordrecht nog altijd in evenwicht

LIVEBLOGGo Ahead Eagles heeft als outsider in de eerste divisie een overwinning nodig bij de ouverture in Dordrecht (aftrap 16.45 uur). Het gros van de beoogde topformaties boekten vrijdag en zaterdag al hun eerste overwinning.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm De ploegen zijn er klaar voor in Dordrecht. © De Stentor

NAC, Excelsior en Cambuur schoten direct al uit de slof in de eerste speelronde. Voor GA Eagles is het zaak om aan te haken, zeker gezien het loodzware programma wat de Deventenaren wacht in september met uitbeurten bij Cambuur en FC Volendam en de eerste thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.

GA Eagles begint met de verwachte basisploeg aan de wedstrijd tegen FC Dordrecht.

Veel mutaties

Aan de Krommedijk staan met FC Dordrecht en GA Eagles twee clubs tegenover elkaar die de meeste personele mutaties kenden sinds het einde van vorig seizoen. Bij GA Eagles vertrokken zeventien spelers en is de helft van de (ingekrompen) selectie vernieuwd. Elf bekende gezichten herkent de Deventer fan uit de formatie van vorig jaar.

De leegloop in de Adelaarshorst valt echter nog mee als het wordt vergeleken met FC Dordrecht waar negentien spelers de deur van de Krommedijk achter zich dicht trokken. Zeven spelers mochten blijven van trainer Harry van den Ham: amper dertig procent van de totale selectie, waartoe ook oud-Eagle Julius Bliek behoort.

Stootkracht

Voor GA Eagles is het de eerste officiële optreden in bijna een half jaar. Exact 175 dagen na het laatste optreden in het pre-coronatijdperk tegen De Graafschap speelt GA Eagles voor het eerst weer een wedstrijd. Na een wisselvallige oefenperiode met bij vlagen meer dan acceptabel voetbal tegen eredivisionisten FC Utrecht, Heracles en FC Twente was er ook twijfel. Vooral aanvallend lijkt GA Eagles stootkracht te ontberen. Zeker nu ook Martijn Berden met een knieblessure maanden aan de kant staat. In Dordrecht ontbreken verder ook de Schot Frank Ross en routinier Wout Droste nog op het appèl.

Van de laatste drie ontmoetingen in Dordrecht wist GA Eagles er twee te winnen. Arbiter Ingmar Oostrom heeft de leiding over het treffen in Zuid-Holland.

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Polley, Aktas, Bliek, Bondswell; Vermeulen, Baggerman, Sürmeli, Jansen; Amadin, Agrafiotis.

Opstelling GA Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers, Corboz; Van Kippersluis, Rabillard, Van Hoeven.