LIVE | GA Eagles en FC Twente begonnen aan Derby van het Oosten

reactie GA Eag­les-doel­man Noppert houdt weer de nul in de beker: ‘Ajax of PSV is me om het even’

Go Ahead Eagles bereikte donderdagavond door een 2-0 overwinning op NEC voor het eerst sinds 2010 de halve finale van de KNVB-beker. Ajax of PSV wacht. Het is doelman Andries Noppert om het even. ,,Maakt geen zak uit. Het balletje is rond.’’

10 februari