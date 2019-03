LIVE | GA Eagles en MVV ontlopen elkaar weinig

Sportief gaat het in 2019 aanzienlijk minder met GA Eagles. IN de laatste twee duels slikte keeper Hobie Verhulst tien tegentreffers. Dat is er eentje meer dan in de acht competitieduels ervoor. Na de 6-1 nederlaag bij Sparta aast Go Ahead op eerherstel voor eigen publiek. GA Eagles trapt vrijdagavond om 20.00 uur in De Adelaarshorst af tegen MVV. In de vijftien thuiswedstrijden tegen MVV deze eeuw hield Go Ahead liefst negen keer de nul (7 tegengoals in totaal), zelf kwam de ploeg in twaalf van de vijftien wedstrijden tot scoren (22 goals in totaal).