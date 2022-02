LIVE: GA Eagles geniet maar kort van treffer Botos, weer in achtervolging op Groningen

FC Groningen en Go Ahead Eagles treffen elkaar vanmiddag (vanaf 14.30 uur) voor de 40e keer in het betaalde voetbal. In Groningen is het kwaad kersen eten voor de Deventer ploeg die 27 jaar geleden voor de laatste keer won in Groningen.

GA Eagles start met de verwachte basisploeg tegen FC Groningen. Jay Idzes krijgt de voorkeur boven de net van corona herstelde Gerrit Nauber. Bas Kuipers maakt zijn rentree bij de eerste elf van trainer Kees van Wonderen.

Opstelling GA Eagles: Noppert; Deijl, Idzes, Kramer, Kuipers; Lucassen, Rommens, Brouwers, Oratmangoen; Cordoba, Lidberg.

• In totaal speelden GA Eagles en Groningen 39 keer tegen elkaar in de eredivisie. Groningen won 17 keer, GA Eagles 11 keer.

• In Groningen maakt GA Eagles maar zelden goede sier. Slechts twee zeges waren er in de geschiedenis: in 1972 en 1995.

• FC Groningen is al negen eredivisieduels op rij ongeslagen tegen GA Eagles. De laatste keer was in 1995 toen Harry Decheiver drie keer scoorde namens de Deventer ploeg.

• Go Ahead heeft alleen tegen Ajax (33) en PSV (23) een langere actieve reeks zonder overwinning in de Eredivisie dan tegen Groningen (9).

• De laatste Eredivisie-ontmoeting tussen deze clubs in Groningen was op 18 december 2016 (1-1). Mimoun Mahi scoorde voor Groningen en Jarchinio Antonia voor Go Ahead.

• Groningen won eerder dit seizoen op 21 november met 0-1 in Deventer dankzij een goal van Jørgen Strand Larsen. Go Ahead eindigde dat duel met 9 man na rode kaarten voor Inigo Cordoba en Joris Kramer.

• Groningen won één keer beide Eredivisie-duels met Go Ahead Eagles in een seizoen: in 2014/2015 (2- 3 uit, 2-0 thuis).

• Inigo Cordoba is de topschutter van GA Eagles met 6 doelpunten, aan Groningen-zijde zijn dat Jørgen Strand Larsen en Cyril Ngonge (7) dit seizoen.

• Go Ahead Eagles won geen van zijn laatste 6 Eredivisie-duels (W0-G2-V4), sinds een 0-1 overwinning bij Willem II op 27 november.

• Go Ahead verloor slechts 1 van zijn laatste 7 uitduels in de Eredivisie (W2-G4-V1), 2-0 bij PSV op 23 december.

• Scheidsrechter Bos heeft de leiding in stadion Euroborg.

• Aftrap zondag 14.30 uur.