LIVE | GA Eagles heeft doelpunt nodig tegen Cambuur, De Graafschap virtueel leider in periodestand

reactie GA Eag­les-trai­ner Kees van Wonderen: ‘Naar onze mogelijkhe­den gespeeld’

5 maart Kees van Wonderen had zich voorbereid op een ‘goed georganiseerde ploeg’. Zijn Go Ahead Eagles had vrijdag echter geen kind aan TOP Oss en hield dankzij een 4-0 overwinning de druk vol op De Graafschap in de strijd om de derdeperiodetitel.