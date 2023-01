LIVE | GA Eagles hervat eredivisie met lastige uitbeurt in Sittard

Na bijna twee maanden ‘pauze’ vanwege het WK voetbal in Qatar, mogen de spelers van Go Ahead Eagles zaterdagavond weer de schoenen onderbinden voor een heuse eredivisiewedstrijd. De competitie gaat verder in Sittard, waar het grillige Fortuna de gastheer is. Bij GA Eagles ontbreekt spelbepaler Philippe Rommens. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

- GA Eagles is in de eredivisie al sinds begin september ongeslagen. De nederlaag tegen Feyenoord (3-4) op 3 september was de laatste verliesbeurt van de ploeg van Rene Hake.

- Dat levert de elfde plaats op de ranglijst op, met 15 punten. Fortuna heeft er net zoveel, maar een minder doelsaldo.

- Bij GA Eagles is Philippe Rommens waarschijnlijk de enige afwezige. De Belgische middenvelder is herstellende van een sleutelbeenbreuk. De verwachting is dat Tesfaldet Tekie zijn positie overneemt.

- Voor GA Eagles is het duel in Sittard een weerzien met Inigo Cordoba, de Spaanse aanvaller die afgelopen seizoen nog een van de smaakmakers was in de Adelaarshorst.

- Tekie speelde juist de vorige keer aan de andere zijde mee, die van Fortuna.

- De wedstrijd eindigde afgelopen seizoen in een 1-0 overwinning voor de thuisploeg. Op 24 april 2022 scoorde Zian Flemming, die intussen actief is voor het Engelse Millwall.

- In Deventer versloeg GA Eagles Fortuna afgelopen seizoen op spectactulaire wijze met 4-3. Dat was in oktober 2021.

- Danny Makkelie is de scheidsrechter van dienst.

- Het duel in het Fortuna Stadion begint zaterdag om 20.00 uur.

Vermoedelijke opstelling GA Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Linthorst, Tekie, Willumsson, Edvardsen; Adekanye, Lidberg.

