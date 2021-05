LIVE | GA Eagles incasseert treffer tegen NEC, De Graafschap maakt gelijk tegen Jong Ajax

video Géén feest bij promotie Go Ahead, maar tegen massale vreug­de-uitbar­sting is geen kruid gewassen

6 mei De gemeente en de politie van Deventer staan bij een mogelijke promotie van Go Ahead Eagles geen georganiseerd en gereguleerd feest toe, hoe de omstandigheden dan ook zijn. Een spontane vreugde-uitbarsting in de stad waarbij de corona-regels niet worden nageleefd, ligt dan wel voor de hand. Dat realiseert burgemeester Ron König zich goed. ,,Het wordt dan een heel vervelende situatie. We kunnen niks en we kunnen ook niks toestaan.”