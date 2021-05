LIVE | GA Eagles incasseert treffer tegen NEC, De Graafschap op achterstand

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

• GA Eagles en Nec troffen elkaar 57 keer in competitieverband in het betaalde voetbal. GA Eagles won 19 keer, NEC was 14 keer de sterkste.

• GA Eagles staat derde in de eerste divisie met 71 punten; NEC is zesde met 63 punten.

• Elayis Tavsan is topscorer bij NEC met 11 doelpunten, bij GA Eagles is verdediger Sam Beukema samen met aanvaller Bradly van Hoeven topschutter met 8 treffers.

• GA Eagles is al 24 wedstrijden dit seizoen zonder tegendoelpunt en heeft de minst gepasseerde defensie in de eerste divisie.

• GA Eagles scoorde in de laatste twaalf thuisduels tegen NEC. De laatste keer dat het niet lukte in eigen huis was in 1982 (0-0).