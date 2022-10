LIVE | GA Eagles incasseert treffer van Excelsior en moet nog even scherp blijven

Van probleemge­val tot pure luxe: GA Eagles wentelt zich in weelde met de wissels

Van probleemgeval tot luxepaard: de bank van Go Ahead Eagles onderging in korte tijd een metamorfose. Kon Rene Haké de eerste vijf duels bij tegenslag amper een gelijkwaardige speler het veld inbrengen, nu wentelt de trainer van de eredivisionist zich met zijn wissels in weelde.

14 oktober