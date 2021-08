LIVE | GA Eagles jaagt op eerste zege tegen Sparta in zes jaar

Wedstrijdfeiten:

• De historieclubs GA Eagles en Sparta troffen elkaar 74 keer in competitieverband in het betaalde voetbal. GA Eagles won 16 keer, Sparta was 38 keer de sterkste.

• In Deventer was Sparta in zeven van de laatste tien ontmoetingen de sterkste in duels met GA Eagles.

• Sparta scoort vrijwel altijd op bezoek bij GA Eagles. In de laatste twaalf duels lukte dat alleen niet in oktober 2015 toen GA Eagles met 2-0 won na doelpunten van Jerry van Ewijk en Leon de Kogel.

• In 2015 was het meteen de laatste zege op Sparta.

• Sparta is ongeslagen in de laatste 4 uitduels bij Go Ahead in de Eredivisie. Sparta heeft, gekeken naar huidige Eredivisie-clubs, alleen tegen Cambuur een even lange ongeslagen uitreeks in de Eredivisie (4).

• De laatste ontmoetingen tussen GA Eagles en Sparta waren in de eerste divisie (seizoen 2018/2019). Na de 2-2 in Deventer won Sparta thuis met 6-1.

• Go Ahead verloor de laatste 7 thuisduels in de Eredivisie. Een nieuwe thuisnederlaag zou - net als in 2015 - een nieuw negatief clubrecord betekenen.

• GA Eagles verloor de eerste twee duels van Heerenveen en Feyenoord; Sparta verloor van FC Utrecht en speelde gelijk tegen Heracles.

• Bart Vriends keert met Sparta terug in De Adelaarshorst, waar hij ruim honderd duels peelde voort GA Eagles.

• De trainers Kees van Wonderen en Henk Fraser speelden tussen 1996 en 1997 in alle competities 33 wedstrijden samen bij Feyenoord.

• Scheidsrechter Van der Laan heeft de leiding in stadion De Adelaarshorst.

• Aftrap zaterdag 20.00 uur.

