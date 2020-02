LIVE | GA Eagles jaagt op plek in halve finale KNVB-beker

• Go Ahead Eagles en FC Utrecht ontmoeten elkaar voor de 3e keer in de KNVB-beker. FC Utrecht won beide vorige ontmoetingen.

• De laatste thuiszege van Go Ahead Eagles op FC Utrecht was op 22 december 2013: 2-1 in de Eredivisie. Jeffrey Rijsdijk en Jop van der Linden scoorden.

• Go Ahead Eagles staat voor het eerst sinds 2009/2010 in de kwartfinales van de KNVB-beker. Destijds won het dankzij spits Donny de Groot van NAC (1-2).

• FC Utrecht werd uitgeschakeld in 2 van zijn laatste 3 kwartfinales in de beker: door NEC in 2013/2014 (1-0, uit) en door Cambuur in 2016/2017 (2-2 in eigen huis, verloren na strafschoppen). Utrecht won van PSV in 2015/2016.