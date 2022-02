LIVE | GA Eagles jaagt tegen NEC op plek in halve finale in bekertoernooi

NEC en Go Ahead Eagles treffen elkaar vanavond voor de zevende keer in de KNVB-beker. De Nijmegenaren wonnen de laatste vier keer, Go Ahead was vijf vijftig jaar geleden twee keer de beste.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelde GA Eagles 29 wedstrijden in De Goffert. Zes keer was er een Deventer zege, tien keer wonnen de Nijmegenaren. In december won NEC in de eredivisie met 0-2 van GA Eagles.

• De meest recente bekerontmoeting tussen NEC en Go Ahead was in de groepsfase in 1998/1999. NEC won thuis met 4-1.

• NEC (via promotie/degradatie play-offs) en Go Ahead (2e) promoveerden vorig seizoen allebei naar de Eredivisie. In hun onderlinge duels in de Eerste Divisie wonnen beide clubs hun thuiswedstrijd met 2-1.

• Go Ahead schakelde dit seizoen Almere City FC (0-2), Roda JC (2-0) en Heerenveen (0-1) uit in het KNVB-bekertoernooi.

• • De Eagles kunnen voor het eerst sinds 2009/2010 4 opeenvolgende wedstrijden in de KNVB-beker winnen. In dat seizoen bereikten de Deventenaren voor het laatst de halve finale.

• Go Ahead staat sinds de invoering van het betaald voetbal voor de 10e keer in de kwartfinales van het bekertoernooi. Deze eeuw haalden de Eagles de kwartfinales in 2009/2010 (1-2 winst bij NAC) en 2019/2020 (4-1 verlies bij FC Utrecht).

• GA Eagles kan voor de 6e keer de halve finales bereiken: 4 keer op rij van 1964/1965 tot en met 1967/1968, in 1980/1981 en in 2009/2010. Alleen in 1964/1965 bereikte de club de finale.

• Go Ahead was deze eeuw bij 5 strafschoppenseries betrokken in de KNVB-beker. De ploeg uit Deventer trok 3 keer aan het langste eind en werd 2 keer uitgeschakeld.

• Isac Lidberg en Inigo Cordoba (allebei 2) zijn dit seizoen clubtopscorer van de Eagles in het bekertoernooi. De laatste keer dat een Eagles-speler meer bekergoals maakte in een seizoen was in 2012/2013, toen Joey Suk er 3 maakte.

• Scheidsrechter Makkelie heeft de leiding in De Goffert.

• Aftrap donderdag, 19.00 uur.

