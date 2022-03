LIVE | GA Eagles jaagt tegen PSV op plek in historische finale in bekertoernooi

Go Ahead Eagles en PSV elkaar vanavond pas voor de tweede keer in de KNVB-beker. De belangen zin echter groot. Op het spel staat een ticket naar De Kuip voor de finale op zondag 17 april.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelde GA Eagles 32 wedstrijden in De Adelaarshorst tegen PSV. Acht keer was er een Deventer zege, 18 keer wonnen de Eindhovenaren.

• Go Ahead won 1 van de laatste 32 duels met PSV in alle competities (W1-G2-V29), een 2-1 zege in de Eredivisie in 1983/1984. Mike Small en Eddie Bosman maakten de Deventer doelpunten.

• Go Ahead Eagles en PSV treffen elkaar voor de 2e keer in de KNVB-beker (sinds 1956). In 2006/2007 schakelde het PSV van Ronald Koeman het Go Ahead van Mike Snoei met 3-2 uit bij de laatste 16.

• Go Ahead schakelde dit seizoen Almere City FC (0-2), Roda JC (2-0), Heerenveen (0-1) en NEC (0-2) uit in het KNVB-bekertoernooi.

• Go Ahead kan voor het eerst sinds 1999/2000 vijf opeenvolgende bekerduels winnen. Toen vond Go Ahead zijn eindstation bij FC Utrecht bij de laatste 16 (5-3).

• Go Ahead staat sinds de invoering van het betaald voetbal voor de 6e keer in de halve finales van het bekertoernooi. Deze eeuw haalden de Eagles de kwartfinales in 2009/2010 en 2019/2020 .

• Go Ahead stond sinds 1956 vijf keer eerder in de halve finale van de KNVB-beker, maar haalde slechts 1 keer de finale. In 1964/1965 was Feyenoord in de eindstrijd met 1-0 te sterk.

• Go Ahead won in de beker 2 van zijn laatste 3 duels met clubs uit de traditionele top 3: 2-1 tegen Feyenoord in de 3e ronde in 2011/2012, 2-0 tegen Feyenoord in de 2e ronde in 2014/2015. Er werd met 3-0 bij Ajax verloren in de 2e ronde in 2018/2019.

• Eerder dit seizoen won PSV met 1-2 bij Go Ahead in de Eredivisie op 22 september. Op 23 december won PSV thuis met 2-0 van Go Ahead in de Eredivisie.

• Go Ahead was deze eeuw bij 5 strafschoppenseries betrokken in de KNVB-beker. De ploeg uit Deventer trok 3 keer aan het langste eind en werd 2 keer uitgeschakeld.

• Isac Lidberg en Inigo Cordoba (allebei 2) zijn dit seizoen clubtopscorer van de Eagles in het bekertoernooi. De laatste keer dat een Eagles-speler meer bekergoals maakte in een seizoen was in 2012/2013, toen Joey Suk er 3 maakte.

• Scheidsrechter Van Boekel heeft de leiding in De Adelaarshorst.

• Aftrap woensdag 20.00 uur.

